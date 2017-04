Bezpečnost úřadu je dostatečná, míní starosta Benešova

Benešov – Agrese. Jen vyslovení tohoto podstatného jména vyvolává mezi lidmi obavy. K těm, kteří se možná důvodně cítí být ohroženi, patří také pracovníci městských úřadů. Právě oni často řeší citlivé případy, které nejsou po chuti jejich klientům. Jejich agrese ale může pramenit třeba jen z toho, že je podle nich úředníci neodbavují dostatečně rychle.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Právě to už řešili také v Benešově. Verbální atak naštěstí nepřerostl v agresi fyzickou. Přesto radnice přijala opatření a do objektu B v bývalé Komerční bance, postavila strážníka.

Vedle organizačních změn právě to přineslo zklidnění situace. Jenže klídek nemusí být trvalý a obavy úředníků mohou znovu přijít. Je proto na místě instalovat preventivně ke vchodu do úřadu, podobně jako u soudů, detekční rámy? Starosta Benešova Petr Hostek, sám bývalý policista, na to má jasný názor. „Ne,“ tvrdí rozhodně. „Náš úřad je přívětivý, a jako takový se umístil mezi dvanácti sty obcí ve Středočeském kraji na třetím místě. Už jen proto s detekčními rámy nepočítáme,“ řekl, jenže současně potvrdil, že se úředníci občas s agresivním chováním klientů setkávají.

„Úřad sídlí v objektu, v němž je i služebna strážníků. Úředníci, kterým hrozí, že se s agresivními občany potkají, mají zařízení, díky kterému se mohou okamžitě se strážníky spojit,“ prozradil starosta s tím, že v případě vyslání signálu nouze jsou policisté v kanceláři do pár vteřin. „Toto opatření myslím dostatečně nahrazuje vybavení úřadu bezpečnostním rámem,“ míní lídr benešovské radnice.

Instalaci mechanického zabezpečení vstupu neplánuje vedení města ani do předsálí kanceláře starosty ani k místostarostům.

„Při složení vedení města si nemyslím, že bychom s panem Švadlenou potřebovali městskou policii. Domnívám se ale také, že paní místostarostka Bruková je natolik rázná, že by si s případným agresorem poradila a paní tajemnici Stibůrkovou si pohlídáme sami,“ zažertoval při tiskové konferenci radnice starosta Benešova.