Bezpečnost kempu hlídá posílená ostraha

Nová Živohošť /FOTOGALERIE, ANKETA/ – Doslova jako den a noc jsou si „podobné“ všední a víkendové dny v rekreační oblasti Nové Živohošti. Místo na břehu Slapského přehradního jezera, si oblíbili především obyvatelé Benešovska. Ale nejen z něj do veřejného tábořiště ve správě Městských sportovních zařízení Benešov, přijíždějí na volné dny stovky rekreantů.

Mezi nimi hodně mladých. Ti mají jinou představu o relaxaci a zábavě, a než ti dříve narození. „Když sem nepřijede destrukce v podobě stovek mladých, kteří si každý pustí svůj magneťák, tak je tady fajn,“ potvrdila starší žena ze severních Čech, ale jméno uvést nechtěla.

A když se do toho všeho přidá kuráž umocněná alkoholem, mohou rozepře přinést i fyzické konfrontace. I kvůli nim pak nastupují do „akce“ týnečtí policisté, kteří na Nové Živohošti řeší každoročně i řadu dopravních přestupků. „Jízd pod vlivem alkoholu a výtržností je méně,“ tvrdí ale vedoucí Obvodního oddělení policie v Týnci nad Sázavou Miroslav Sedláček.

Na Novou Živohošť rádi jezdí o víkendech, kdy je tam, v případě pěkného počasí, doslova hlava na hlavě, někteří lidé i kvůli „přivýdělku.“ Desítky stanů, někdy méně obezřetných rekreantů, jim k tomu dávají každoročně skvělou příležitost. „Přibývá krádeží mobilů a dalších věcí,“ potvrdil týnecký policista.

Proto provozovatel veřejného tábořiště posílil bezpečnost kempu dalšími pracovníky ostrahy. Jinak to podle ředitele MSZ Benešov Petra Kotouče snad ani zařídit nešlo. „Nemám rád represe, přesto jsme se rozhodli posílit ochranku v kempu. A je vidět, že se to vyplatilo,“ uvedl telefonicky z dovolené na jižní Moravě.

Všimla si toho také Danuta Klajmonová z Ostravy, rekreantka, která na Novou Živohošť přijela vůbec poprvé. „Na Živohošti jsme od středy, předtím jsme s karavanem parkovali v kempu v Konopišti. Jak tady, tak na Konopišti jsme se cítili bezpečně,“ potvrdila žena, ale přiznala, že ji překvapilo, jak málo lidí ve veřejném tábořišti ve všední den je. „Mysleli jsme, že tu bude narváno. Vůbec netuším, kde se lidé rekreují. Při dnešní bezpečnostní situaci se divím, že nevyužívají více domácí destinace.“

Kemp na Konopišti má nejlepší léta za sebou. V létě byl doslova napěchovaný Holanďany a právě bohatství těchto Evropanů do jejich blízkosti lákalo nenechavce. Zloději jim brali všechno. Od cenností, po doklady nebo jízdní kola přimontovaná přes noc na karavanech.

Větší bezpečnost majetku i zdraví rekreantů na Nové Živohošti má zajistit také nasazení techniky – kamer. Ty slouží už v Benešově a obdobnou, preventivní funkci plní i na břehu Vltavy.

Třeba i proto se v kempu bezpečně cítí také Michal Černý z Liblice na Mělnicku, který uveleben v plážovém křesle, plánoval s přáteli program na další dny. „Jsme tady poprvé, a když se půjdeme koupat, zatím to ale kvůli počasí nebylo možné, tak si mobily dáme ze stanů do auta,“ potvrdil s tím, že předpokládá, že se počet obyvatel kempu na víkend zvýší a že to přinese dobrou zábavu. „Takhle to bylo i na Mácháči,“ dodal mladý muž.

Na rekreaci na Novou Živohošť si drahé věci s sebou z domova v Ústí nad Labem nevzala ani Monika Jeřábková. Mladá žena se na Benešovsku rekreuje podruhé, ale její otec s partnerkou už lokalitu zná z několikerého pobytu, dokonale. „Cennější předměty, které tu máme, si bereme při odchodu od stanu s sebou. Ale vím, že je tu ostraha, že to tady obchází, takže by se tu snad nic ztratit nemělo,“ věří usměvavá žena, i když si vzpomněla, že loni vinou zlodějů přišli o kempovou židličku a také lahev alkoholu.

S manželkou a malými dětmi dovolenou na Nové Živohošti pravidelně, už posedmé, tráví také Václav Anamichl z Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Nebydlí ve stanu, ale v dřevěné chatce. Za celou dobu rekreace se nesetkal s tím, že by jemu nebo někomu z jeho okolí, zloději dovolenou znepříjemnili. „Trochu nepříjemné je, když sem přijedou lidé na víkend pod stany. Je tu dost hluku, ale dá se to vydržet,“ hodnotí Václav Anamichl.

Zajímavé ale je, že žádný z oslovených rekreantů nevěděl o možnosti uložit si cennější drobnosti nebo doklady do zabezpečené schránky na recepci kempu.