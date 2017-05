Bez pomoci dobrovolníků by se útulky obešly jen stěží

Ztracená a osiřelá zvířata často nacházejí svůj nový domov v útulcích. Starají se o ně převážné lidé, kteří svojí činnost vnímají jako poslání, o finanční kompenzaci totiž nemůže být řeč.

Útulek. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Alena Hesová

Proto útulky velkou měrou spoléhají na pomoc dobrovolníků a dary sponzorů.

PATŘÍ K NEJLEPŠÍM

Kolínský psí útulek přijal vloni 182 psů. 176 z nich našlo původní či nové majitele. Počet náhradních a původních majitelů byl zhruba půl na půl, což považuje vedoucí útulku Alice Vlková za velký úspěch. „Znamená to, že lidé se ke svým zvířatům chovají zodpovědněji, intenzivně je hledají. Psi jsou také častěji čipovaní, takže zjistit takovému nalezenému pejskovi majitele je otázkou chviličky," myslí si. Momentálně mají v útulku osm psů. „Máme volnou kapacitu, takže můžeme přijmout další psy od majitelů. Nahlášeni jsou čtyři," dodala Vlková.

Kolínský útulek patří v hodnocení mezi nejlepší v republice co do vybavenosti, schopnosti nalézat pejskům nový domov, ale i co do budování vztahu lidí ke zvířatům.

PRO KOČKY JE ALFONZ

V Kutné Hoře je zřizovatelem psího útulku město. Útulek uvítá jakoukoli pomoc, ať už se jedná o darované krmivo, nebo jakékoliv chovatelské potřeby. Vítají také venčení pejsků, s kterým má zkušenost i Kateřina Veverková. „Když mám čas, tak dojdu vyvenčit pejska. Já mám radost a on také," říká Kutnohoračka.

Specializovaný útulek nabízí v Čáslavi. Bull Azyl byl založený hlavně proto, že ne ve všech útulcích vědí, jak se k psům typu bull mají chovat a někde se jich dokonce bojí.

V Úmoníně provozují jediný kočičí útulek na okrese, jmenuje se Alfonz. Toto soukromé zařízení má kapacitu maximálně pro 25, v urgentních případech a krátkodobě až pro 30 zvířat. Prioritu mají vždy nemocné kočky a koťata. Na podporu útulku zde pořádají zajímavé akce, tou nejbližší je letní kino pod širým nebem.

Útulek v Opřeticích u Bystřice na Benešovsku, fungující pod hlavičkou spolku Naděje pro čtyři tlapky, vznikl před dvěma lety z iniciativy lidí, kterým není osud zvířat lhostejný. O jeho vznik se zasloužila Natálie Jägrová s kamarádkami.

PŘIJĎTE VENČIT

Také zde spoléhají na pomoc dobrovolníků, zejména při venčení či přispění formou darů. „Zájemci chodí s pejsky pravidelně na procházky. Přijímáme také dary, jak finanční, tak formou dobrot pro zvířata. Pokud ale někdo chce pomoci nákupem většího množství je lepší, když se s námi předem poradí a zjistí, co zrovna nutně potřebujeme," upozornila Natálie Jägrová.

Na Benešovsku sídlí také útulek pro psy v Maršovicích. I zde ocení každou pomoc, byť s pravidelným venčením už nyní vypomáhá řada lidí. „Nejbližší venčení bude v neděli 21. května od 13 do 17 hodin," prozradila provozovatelka Marie Hrmová.

Z fenky s amputovanou tlapkou je hravá rošťanda

Kolín – Jedním z příběhů, který se mnohým vryl do paměti, je příběh fenky Fany. Zraněná pobíhala, přesněji řečeno po třech pajdala, za sychravého zimního podvečera na okraji Kolína. Podařilo se jí odchytit a převézt do útulku. Úraz přední tlapky byl natolik vážný, že nezbylo než přistoupit k amputaci. Jak fenka k úrazu přišla, nikdo neví, nejspíš se chytila do nějaké pasti.

Z otevřené rány vyčníval uražený kus kosti, zvíře trpělo sepsí, spousta tkáně byla nekrotická. To znamená, že se Fany s těžkým zraněním potýkala už dávno před tím, než se jí v hodině dvanácté dostalo pomoci. Bez operace by nepřežila. Operaci zaplatil útulek díky pomoci Základní školy Masarykova, kde se pravidelně pořádá zpívání pro pejsky. Po zotavování se Fanynka zabydlela u nové, milující paničky.