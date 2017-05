Bez dotací Týnec lávku přes Sázavu neopraví

Týnec nad Sázavou /FOTOGALERIE/ – Odpadávající a drolící se beton, obnažená zrezivělá armatura. Tak jednoduše lze popsat složitý technický stav lávky pro pěší mezi Týncem a jeho osadou, Brodci.

O tom, jak nutné je ji opravit, ví každý, kdo tudy chodí. Patří k nim také starosta města Martin Kadrnožka. Nejen kvůli tomu o neutěšeném stavu letité konstrukce už několikrát jednala i týnecká radnice. Město je totiž, a to je nyní už jasné, vlastníkem této nemovitosti. Ale vždycky to tak nebylo. „Tuhle záležitost už jsme dokázali vyřešit,“ potvrdil starosta Týnce situaci, kdy se ke chřadnoucí konstrukci spojující břehy Sázavy, nikdo nehlásil.

Přitom právě přes lávku chodily každodenně z týneckého nádraží k píchačkám své továrny stovky jawáků. Ta doba je pryč, ale můstek využívají jednotliví jawáci, ale i lidé z Brodců, Pecerad či Zbořeného Kostelce dál.

Vlastnictví je tedy jasné. Dosud ale nikdo neví, kdy se vlastně rekonstrukce začne. „Oprava se sice chystá, ale letos bude připravena jen projektová dokumentace,“ připomněl Martin Kadrnožka s tím, že po jejím nabytí, bude město hledat vhodné dotační programy, na které by finančně náročnou záležitost nasadilo.

Od okamžiku, kdy se podporu podaří získat, to k realizaci díla bude už jen krůček. Lávka se pak zbaví původních nosníků.

Tak jednoduché to ale nebude. Konstrukce totiž slouží nejen chodcům, ale pod mostovkou vedou také inženýrské sítě. Třeba i plyn a kanalizace.

Komplikace ale přinese rekonstrukce lávky také těm, pro které je prvotně určena, chodcům. Ti až do znovuotevření spojnice pravého s levým břehem řeky Sázavy, budou muset do Týnce chodit kolem řeky. A kousek to rozhodně není. Na nádraží to je z Brodců necelých 400 metrů. Kolem vody trasa do stejného místa měří 1600 metrů.

Jenže s přidělením grantu to není vůbec jisté. A stejné to je proto i se samotnou opravou. I tak ale Martin Kadrnožka už plánuje. „Pokud se dozvíme během příštího roku o vypsání dotace, podáme žádost a vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele. Po čtyřech měsících, by pak mohla začít oprava,“ přeje si starosta města. I tak je ale více než pravděpodobné, že se se stavbou začne nejdřív na podzim 2018.

Dotace, start či dokončení rekonstrukce, jsou tedy zatím v rovině teorie. Zcela jisté však je, že v případě, že se Týnec k podpoře EU z Integrovaného regionálního operačního programu nedostane, s oprava mostu nezačne. „Bez dotace do toho nejdeme,“ potvrdil starosta.

Naděje na dotace je ale poměrně vysoká, protože lávka na Brodcích je jednou z částí rozšiřování cyklodopravy v Posázaví. S lávkou se počítá i pro napojení na cyklotrasu vedoucí od Zbořeného Kostelce. Součástí záměru je také vznik dopravního terminálu v Týnci.

Investorem rekonstrukce lávky na Brodcích bude pouze město Týnec nad Sázavou. Továrna Jawa se na díle podle starosty Týnce nad Sázavou Martina Kadrnožky, podílet nebude.