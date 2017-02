Benešovští záchranáři by následky terorismu zvládli nejlépe

Benešov – Další, v pořadí už třetí dvoupodlažní parkoviště v sídlišti kolem Bezručovy ulice, vybuduje v následujících měsících město Benešov.Samotné parkoviště by mělo nejen pomoci s akutním nedostatkem parkovacích míst, ale mělo by přinést i vyšší bezpečnost do celého sídliště.