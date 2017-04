Benešovskou pomlázku zasadí Zeman v Lánech

Benešov /ON-LINE REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ - Zhruba jeden fotbalový zápas, tedy 90 minut ze své třídenní cesty po městech Středočeského kraje „odehrál" včera prezident ČR Miloš Zeman také v Benešově.

Miloš Zeman zavítal do terapeutického centra Modré dveře, venku na něj čekali jeho příznivci.Foto: Deník / Mašínová Lucie

Kolem šestnácté hodiny dorazil z Čáslavi a v obřadní síni benešovské radnice se setkal za zavřenými dveřmi, tedy bez přítomnosti novinářů, s komunálními politiky. V půl páté pak vystoupal za doprovodu hejtmanky kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a starosty města Petra Hostka na pódium před radnicí.

Online reportáž Druhý den návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Středočeském kraji 17:23 Vážení čtenáři, on-line reportáž Deníku s odjezdem prezidenta Miloše Zemana z Benešova končí. Děkujeme vám za pozornost. 17:17 Miloš Zeman dostal několik darů, mimo jiné povidla, pomlázku a kresbu, která se vztahovala k románu Rozmarné léto. 17:14 "Sbohem a šáteček, ale já se vrátím a se mnou přijde zákon," rozloučil se Miloš Zeman s posluchači. 17:04 Velkým tématem je v Benešově otázka zaměstnání. Jedna z posluchaček si stěžovala na špatné podmínky ve zdravotnictví. Prezident Miloš Zeman označil nutnost vysokoškolského vzdělání u sester za nesmysl, který byl v minulosti napraven. „Nyní si stačí udělat nástavbový kurz. Platy zdravotních sester se pohybují mezi 23 – 25 tisíci korunami hrubého... 29 tisíci? Neutíkejte. Jestli máte opravdu 29 tisíc, tak si raději nestěžujte," řekl poté, co se ozvalo, že sestry mají více peněz. Sklidil za to potlesk.

V krátkém proslovu pozdravil obyvatele a poděkoval za originální přivítání. To zvládl s bravurou, jako František Ferdinand d´Este Lukáš Pavlík, benešovský patriot. Zdravici prezidentovi předal se svou sestrou Markétou Žofií, s níž byl právě na kontrole Konopiště.

„Franzi Ferdinandovi jsem vyslovil soustrast k zavraždění v Sarajevu. Byl to skvělý prognostický výkon, který se plnil," připomněl Zeman svou někdejší práci v Prognostickém ústavu. „Jsem přesvědčen, že nebýt atentátu, mohl Franz Ferdinand uskutečnit velmi významné reformy mocnářství a dějiny by se pohnuly jinam," řekl s tím, že podle některých podkladů se Benešov měl stát dokonce hlavním městem monarchie místo Vídně.

Zeman ale připomněl také to, že se Benešov vyhnul i druhému extrému, kdy se měl stát po vítězství nacistů ve druhé světové válce SS městem. „Benešov je také jen 45 minut od Prahy, což některým pražským kolegům umožňuje, aby do Benešova přijeli a ukázali své spodní prádlo," připomněl v narážce na muže, který mu v možná tisícihlavém davu ukazoval velké červené trenýrky.

Mítink nenarušily žádné hlasité protesty. Vyjádřili je ale dva muži s transparenty, z nichž jeden hlavě státu sděloval, že se stydí za prezidenta ČR a druhý ve formě osmiúhelníku jakési dopravní značky, přikazoval - Stop Zemanovi.

Pak už dostali příležitost k otázkám obyvatelé. Jedna z nich směřovala i k Jiřímu Kajínkovi. „Neřekl jsem, že ho propustím, ale zvážím udělení milosti, protože nejsem zcela přesvědčený, o jeho vině. Navíc sedí už dvacet let a to je velmi dlouhá doba," uvedl.

Benešovský profesor Erich Renner se na prezidenta obrátil jako na velmi úspěšného, inteligentního muže, který má ale hodně chyb a vad. „Jste arogantní, pomstychtivý, měníte účelově názory a obklopil jste se na Hradě nedobrými lidmi. Uvědomujete si nedostatky svého charakteru a snažíte se je omezit?" zeptal se emeritní profesor.

„Dopustil jsem se mnoha chyb, jako každý člověk. Stydím se ale za tu, kterou jsem udělal někdy před dvaceti lety. Tehdy jsem řekl, že po vítězství ČSSD ve volbách budeme členské legitimace vázat do kůže ODS. Byl to hloupý vtip, za který jsem se už mockrát omluvil. Ano, jsem arogantní, a jsem za to hrdý. Jen úplná hnilička, která se plazí po zemi může být nearogantní. Jste-li v politice, což je velmi kruté řemeslo, musíte být arogantní. Můj velký vzor, Winston Churchill, byl nejarogantnějším politik na světě," vysvětlil Miloš Zeman.

Otázky ale směřovaly i k situaci v OKD nebo například k tomu, jak lze rozlišit odpovědi mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, coby mluvčího od těch, kdy mluví sám za sebe, jako občan. „Klíč je jednoduchý. Jestliže má někdo soukromý twitter, který není krytý z prostředků kanceláře Hradu, je to jeho soukromý názor. Jestliže někdo publikuje na facebooku krytého z prostředků Hradu, tak je to názor tiskového mluvčího a je třeba, aby respektoval názor prezidenta republiky. Každý občan se může vyjadřovat svobodně a jediný, komu jsem to zakázal, jsem já sám," dodal Zeman.

Otázky směřovaly například i k situaci v OKD, ale k platovým podmínkám v benešovské nemocnici nebo k trenýrkám na Hradě.

Pak se prezident podepsal do pamětní knihy města a neodpustil si už ohraný vtip o tom, že pero vrací. Připnul stuhu na prapor Benešova a převzal dary od starosty Benešova Petra Hostka – díži benešovských povidel, obraz navazující na román Vladislava Vančury Rozmarné léto, který malovala místostarostka Nataša Bruková a také obří, třímetrovou pomlázku se žlutými a modrými stuhami. Tu slíbil Miloš Zeman zasadit v Lánech, vedle loni zasazené pomlázky od jeho ženy.