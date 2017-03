Benešovsko se lépe napojí na dopravu hlavního města

Benešovsko – Snadnější a rychlejší cestování více spoji. To je základ projektu, který od začátku dubna budou moci v praxi využívat také cestující z Benešovska. Do systému Pražské integrované dopravy (PID) se začlení nejen samotný Benešov, ale také dalších 16 obcí kraje. Mezi nimi i Neveklov, Netvořice a Týnec nad Sázavou.

Benešov o tom s Ropidem, tedy Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy, jednal už na sklonku loňska. Rozhovory se točily také kolem zavedení nových spěšných vlaků z Benešova do Prahy. Ale pozadu nezůstaly ani další obce. Proto se do rokování připojily i starostové uvedených sídel, která jsou součástí Dobrovolného svazku obcí Bene-Bus.

„Účastníci jednáním ladili například detaily integrace do pražské dopravy nebo třeba i to, kde by měly stát jízdenkové automaty či třeba i to, zda je budou moci cestující požádat o Lítačku, tedy síťovou jízdenku pro Prahu přímo v Benešově," připomněl dopravní expert Jan Vachtl s tím, že se jednání vedla i o tom nejdůležitějším, financování.

Díky jednáním, která vycházela z konkrétních potřeb cestujících zjištěných i pomocí sociálních sítí, upravili zpracovatel jízdní řády spojů do hlavního města.

„Podařilo se navázat velkou část ranních autobusů na rychlíky do Prahy a odpoledne zpět, a to i o víkendech. Dokonce se podařilo vyjednat u autobusů čekací doby vzniklé případným zpožděním rychlíků," připomněl Jan Vachtl.

Od apríla bude jezdit šest nových autobusových linek PID a tři další doznají rozšíření. Novoty nahradí patnáct stávajících linek Středočeské integrované dopravy. Jak Vachtl upozornil, součástí integrace bude například i rozšíření platnosti jízdenek PID železniční linky S9 v úseku Čerčany – Benešov. Nová oblast PID obsáhne čtvrté, páté a šesté tarifní pásmo. Cestující v nich obslouží vlaky Arrivy a autobusy ČSAD Benešov.

„Proto bude cestujícím z regionů stačit na jízdu do Prahy a v ní, pouze jediný jízdní doklad, který bude navíc platit i u různých dopravců," dodal Jan Vachtl.

