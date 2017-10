Benešovská Tyršova ulice se vrátí do doby kamenné

Benešov – S nadsázkou do doby kamenné se vrací jedna z nejdůležitějších ulic města, Tyršova třída.

Benešov chce letos do dopravních akcí investovat 102 milionů korunFoto: MěÚ Benešov

Po letech, kdy správci komunikací nechávali vytrhávat v ulicích měst dlažební kostky nebo je překrývat vrstvami obalované živičné směsi, bude právě Tyršova ulici první vlaštovkou návratu k přirozené estetice.

Už v listopadu by v křižovatce s Husovou ulicí měla začít její rekonstrukce. Za dalších 11 měsíců by měla pokročit až do prostoru někdejší svazarmovské autoškoly. Nejdřív ale do ulice vjedou těžké zemní stroje a odstraní vše, co bude stát v cestě rekonstrukci inženýrských sítí.

Pak přijde na řadu finální úprava povrchů. Jaké budou? Žulové! Nepůjde však přitom o klasické dláždění kočičími hlavami.

Jízdní pruh zpevní tryskané dlaždice z tmavé žuly s rozměry 30 krát 30 krát 12 centimetrů. Parkovací pruh zase ozdobí dlažby 15 krát 15 centimetrů. Jiný rozměr a také odstín žuly bude mít ale pruh pro cyklisty a také chodníky.

Při rekonstrukci Tyršovy ulice dlaždiči položí žulové kostky na plochu téměř půl hektaru, tedy pěti tisíc metrů čtverečních.