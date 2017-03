Benešovská nemocnice se bude rozvíjet i v dalších letech

Benešov - Zejména stavebně se benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie v minulých několika letech rozvíjela poměrně progresivně. To se dařilo nejen ve zdravotnické části, ale i v té, která bezprostředně neslouží léčbě.

Ilustrační fotoFoto: Deník



V ústavu se loni zvětšily odstavné plochy k parkování osobních aut a to především díky demolici staré hematologické stanice. Další místo pro vozy vznikly jejich vybudováním na louce, která slouží i jako heliport. Zdravotnické zařízení loni ale také nakoupilo nový CT přístroj a nový 4D ultrazvuk. Předloni pak i magnetickou rezonanci.

Budováním nového oplocení areálu zase vedení ústavu myslelo na bezpečnost nemocnice.

Ale investice směřovaly i do zařízení uvnitř pavilonů, například na obnovu lůžkového fondu. Na nových postelích už leží téměř 250 pacientů. Pacientky v gynekologicko-porodnickém oddělení zase jezdí rekonstruovaným výtahem.

Od začátku března má benešovská nemocnici nového ředitele. Lékař Roman Mrva zadal audit všech smluv svých předchůdců. Chce totiž zjistit jejich výhodnost či nevýhodnost pro nemocnici.

„Jde především o to některé projekty zastavit nebo posunout do dalších období podle finanční situace nemocnice," vysvětlil mluvčí Petr Ballek.

Prioritou při tom zůstává vybudování centrálního příjmu. Hned za ním, nebo spíš vedle něj, pak bude posílení controllingového oddělení nemocnice. To má pomoci k možnosti řídit léčebnou péči na všech úrovních.

„Chceme ale pokračovat ve smysluplných projektech a rozvoji nemocnice a v nastavování lepší firemní kultury, a to především v komunikaci nejen navenek, ale i uvnitř organizace. Rovněž chceme zajistit dostupnou a kvalitní péči v našem regionu," shrnul ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva.

To pomohou zajistit i pokračující stavební investiční akce. Například rekonstrukce dětského oddělení či bývalé zdravotnické školy na oddělení Lůžek ošetřovatelské péče. V úvahách je ale například i realizace lůžkového oddělení rehabilitace a modernizace interny.