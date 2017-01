Benešov si půjčí na rekordní rozpočet, úvěr má splácet 15 let

Benešov – Město u Konopiště má rozpočet na rok 2017. Na straně výdajů rekordních 912 milionů, zatímco na příjmové jen 480 milionů korun. Než byla tahle novina, zásadní pro fungování Benešova v letošním roce hlasováním komunálních politiků stvrzena hlasováním, strhla se v divadelním sále Hotelu Pošta, kde se jednání tentokrát konalo, dlouhá diskuse. Kritické připomínky k návrhu měli jen členové opozičních stran VPM, ODS a STAN. Těm odpovídali a samozřejmě oponovali předkladatelé normy, z vedení města. Další prodlužování diskuse ukončil až schválený návrh Pavla Dvořáka (TOP 09) na její ukončení. Hlasování pak dopadlo podle očekávání.

Pro přijetí návrhu bylo 16 zastupitelů z koalice složené z ČSSD, ANO2011 s podporovateli z TOP 09 a KSČM. Zbytek nejvyššího, sedmadvacetičlenného orgánu města, složený ze zastupitelů VPM, ODS a STAN, byl proti.



A jaké argumenty pro a proti návrhu rozpočtu veřejnost na Poště slyšela?



V úvodu přednesl zprávu finančního výboru, v němž pracují zástupci všech politických stran v zastupitelstvu, jeho předseda Jaroslav Hlavnička (VPM). Výbor přijetí rozpočtu nedoporučil.



Zastupitel Roman Tichovský (ODS) například upozorňoval, že se Benešov, vůbec poprvé od začátku devadesátých let minulého století zadluží tak, že si na to úhradu musí půjčit od bank. Připomněl ale také, že úvěr 250 milionů korun poslouží pouze při rozjezdu plánovaných investičních akcí a na jejich dokončení bude potřeba další financování.



Jiří Švadlena (ANO) ale připomněl, že 250 milionů korun, které si Benešov na krytí investičních výdajů hodlá letos půjčit, město vlastně ani nemusí vyčerpat. „Otevřeme si u banky kredit line, z něhož budeme čerpat jen podle potřeby. Pokud bychom vyčerpali celou čtvrtmiliardu, spláceli bychom ji patnáct let s úrokem 0,6 procenta. Ale nemusíme vyčerpat ani korunu," vysvětloval místostarosta.



Předseda finančního výboru, sám bývalý starosta Jaroslav Hlavnička, vedení města také vypočítal, že při takové úrokové sazbě a splátkách bude radnice ročně pro svůj provoz disponovat jen částkou 32 milionů korun, a proto není jasné, jak bude její provoz pokračovat v dalších letech.



Současný starosta Petr Hostek (ČSSD) proto opakovaně vysvětloval, co že znamená slovo kredit a několikrát dokonce napomenul opoziční zastupitele, aby nestrašili veřejnost černými scénáři.

Kritiku opozice si vysloužil také záměr vybudovat v Benešově mobilní ledovou plochu částkou 1,7 milionu a za necelých pět milionů střechu nad jevištěm přírodního divadla v Konopišti.



Investice se podle starosty města vyplatí rozšířením možností vystupování dalších umělců a také díky tomu, že si účinkující nebo provozovatel konopišťského amfiteátru, KIC Benešov, nebudou muset platit zastřešení dodané externí firmou na přechodnou dobu. KIC přitom bude účinkujícím tuto službu účtovat.



Opozice ale neuspěla ani v případě požadavku na zveřejnění rozpočtů od Nového roku čerstvě zřízených obchodních společností Kulturní a informační centrum Benešov a Městských sportovních zařízení Benešova. Ty dříve fungovaly jako příspěvkové organizace města a nyní jsou z nich společnosti s ručením omezeným.



„Je to obchodní tajemství, přece to nebudeme sdělovat konkurenci," vysvětloval Starosta Petr Hostek důvod nezveřejnění rozpočtů obou organizací, jimž se příjmy z rozpočtu města z roku na rok zvýšily o 13 milionů a mají být podle opozice použity na provoz, tedy třeba na mzdy, nikoliv na investice.



„Pokud chcete rozpočet vidět, přijďte a můžeme se o něm pobavit," vyzval starosta opozičního zastupitele Luboše Machuldu, který utajování účtů KIC a MSZ velmi kritizoval.



Pro rozpočet ruku nezvedla například ani Jana Čechová (STAN), která ale vyjádřila radost nad tím, že má město Benešov v plánu tolik investičních akcí, které se mnoho let kvůli penězům nepodařilo realizovat. Současně ale připomněla, že se provozní výdaje, které jsou schválené ve výši 420 milionů korun, meziročně zvýšily o celou pětinu.