Benešov přemění park Klášterku v místo pro všechny

Benešov /FOTOGALERIE/ – Vedle rekonstrukce bývalého Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Hodějovského ulici na školu, který Benešov přestaví bez finanční podpory státu či Evropské unie částkou téměř 50 milionů korun, se město chystá i na další nedotovanou investiční akci.

Zatímco se stěhování Základní školy a Praktické školy Benešov, která dosud působí v nevyhovujících podmínkách areálu kolem vily Katušky do nového, dotkne pouze malého počtu dětí a jejich rodičů, revitalizace Klášterky, parku v samém centru města, bude prakticky pro každého.

Tohle místo přiléhající ke Karlovu, nejstarší části sídla se šestnácti tisíci obyvateli, využívají už nyní jeho mladí i starší obyvatelé. Pohříchu řada zástupců jedné či druhé generace tam nechodí právě kvůli té druhé. Místo se totiž stalo oblíbenou destinací dýchánek omladiny a také pejskařů. Právě Klášterka je totiž lehce dostupná i ze sídliště kolem ulice Marie Kudeříkové, kde naopak příliš prostoru pro soužití dětí se zvířaty, není.

Nápad přeměnit Klášterku na relaxační místo pro všechny není zcela nový. Jen se ho dosud nepodařilo radnici realizovat. V parku jsou sice už nyní lavičky i cesty, ale masovější využívání místa není takové, jak by si zasloužilo a jak by si také radnice přála.

K jeho přeměně měly, podle původních představ lídrů města, přispět dotační peníze. Takový záměr se však Benešovu realizovat nepodařil. „I když žádost o dotaci na revitalizaci Klášterky nebyla úspěšná, budeme v tomto projektu pokračovat vlastními financemi,“ potvrdila Helena Kaňková, vedoucí Odbor rozvoje města a správy majetku Městského úřadu Benešov.

Částku, kterou by to mělo stát, zatím radnice nesdělila. V počátcích úvah, v nichž byly započítány i případné dotace, se ale hovořilo o dvaceti milionech. Nyní to podle starosty Benešova Petra Hostka bude částka podstatně nižší, i když i za ní by veřejnost měla dostat to, co potřebuje a požaduje.

Stále naléhavěji si totiž také vedení města uvědomuje, že tohle unikátní místo v samém srdci Benešova je třeba zkultivovat tak, aby si cestu do něj našel každý. Proto by prostor pod vzrostlými kaštany a javory měla masám zpřístupnit instalace nových prvků městského mobiliáře – stožárů osvětlení, zpevněné cesty bez bláta, odpočinkové zóny vhodné například i pro piknik, ale také místo pro už zmiňované pejskaře a jejich zvířata bez toho, aby se dostávali do konfliktu s ostatními uživateli parku.

„Proto bylo už, jako první, vypsáno výběrové řízení na projekt Klášterky,“ připomněla Helena Kaňková.

Tohle výběrové řízení je otevřené pro všechny, tedy nejen profesionály tedy stejně, jako to město zamýšlí pro připravovanou revitalizaci centrálního Masarykova náměstí. I tento konkurz má samozřejmě sví pravidla a ta například stanoví, že uchazeči musí zadavateli předložit své ukázky dosavadní tvorby. Odborná porota vybere pak tři uchazeči, kteří zpracují návrh a předloží i vizualizaci proměněné Klášterky.

„K hodnocení návrhů a připomínkování studií bude poté přizvána veřejnost, která bude moci sdělit své dojmy, nápady a hodnotit, která ze studií je nejvhodnější. Tu nejlepší studii potvrdí nezávislá porota odborníků a autor této studie bude vyzván k projektování,“ připomněla Kaňková s tím, že během tvorby návrhu studií bude umožněno zapracovat případné podněty, které nebyly přímo v zadání, či upřesnit projektované území. Shora uvedený proces se podle úřednice rozeběhne už na podzim.

„Já osobně se do návrhů na revitalizaci Klášterky nezapojím,“ uvedl nyní opoziční zastupitel a někdejší místostarosta Roman Tichovský. „Až uvidím a prostuduji předlohy, nejspíš nějaké své připomínky předložím,“ uvedl a potvrdil, že dosud o vyhlášeném výběrovém řízení, jak o něm mluví Helena Kaňková, neslyšel.

Pozemky, jichž se revitalizace Klášterky bude týkat, patří z většiny Římsko-kartolické církvi. Jak se ta staví k investici města do svého majetku? „S městem máme dlouhodobý smluvní vztah na užívání pozemků na Klášterce a revitalizace včetně investice města do tohoto prostoru je jeho součástí,“ potvrdil ředitel sekce pozemků Arcibiskupství pražského Vojtěch Macek.