Benešov pošle strážníky do Poříčí

Benešov – Do Poříčí nad Sázavou začne už brzy posílat na práci dva své strážníky Benešov. Rozhodlo o tom jeho zastupitelstvo.Ještě před hlasováním zazněly dotazy.

Městská policie Benešov je vybavená i jízdními koly. Vpravo velitel Radek Stulík.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Třeba ten, zda městu kvůli pomoci Poříčí strážníci nakonec nebudou chybět, nebo jaká je personální situace městské policie. Odpovědi si vyžádali Zdeněk Zahradníček a Jaroslav Hlavnička (VPM). Až do onoho středečního zasedání totiž předpokládali, že Benešov nedisponuje dostatečným množstvím policistů, jak se to dozvěděli už dříve od jejich velitele, Radka Stulíka. Ten ale připomněl, že ještě před třemi týdny byla městská policie na plném stavu. Nyní ale znovu hledá dalšího policistu. Důvod? Prostý. Dva strážníci se poroučeli.

„Nestačili tempu,“ řekl Stulík na zastupitelstvu, ale ujistil, že si už městská policie vychovává z takzvaných preventistů budoucí strážníky. V Benešově jich pracuje pět a platí je úřad práce. Město je pouze šatí.

„Jestliže nebudeme mít sami, do Poříčí strážníky nepošleme. S tím je jeho starosta srozuměný. A pokud někdo bude nemocný, nebo bude na dovolené, klidně si vezmu hadry a půjdu tam jako řadový strážník. Nemám s tím problém,“ ujistil Stulík Hlavničku s tím, že prioritou zůstává Benešov a bezpečnost v něm.

O vyslání strážníků do Poříčí požádal jeho starosta Jan Kratzer. Tam budou dohlížet nad bezpečnou cestou žáků do školy na přechodech. Benešov si bude účtovat 450 korun za hodinu práce, které by mělo být zhruba 10 hodin týdně. Ročně by pak Benešov od Poříčí měl inkasovat zhruba 460 tisíc korun.

