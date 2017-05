Benešov platí spolkům nájmy a teď i vybavení

Benešov – Město by mělo podporovat sport a především mládež. Za touto myšlenkou stojí všech sedmadvacet benešovských zastupitelů. Jenže ne všichni si podporu představují tak, jak ji nyní praktikuje současné vedení města.

Podporu města získali i pořadatelé Benešovského běžeckého festivalu.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Zatímco dříve radnice podporovala aktivity spolků především tím, že jim hradila nájmy hal, tělocvičen nebo místností, kde se pro svou činnost jejich členové scházeli, nyní město masivní benefity směruje i k materiálnímu vybavení, které dosud hradili rodiče.

Stavidla prudkého rozpouštění grantového fondu pro oblast sportu a volného času, v němž je na rok, proti dřívějšku, dvojnásobná částka pěti milionů korun, otevřelo zastupitelstvo na doporučení rady už v březnu. Tehdy přidělilo dvě dotace ve výši 187 a 95 tisíc korun mažoretkám. První částku na zajištění benešovského republikového šampionátu. Druhou pak na dopravu (20 tisíc), startovné (30) a kostýmy (45).

Na dosud nepoznané rychlé vyprazdňování grantového fondu upozornil Zdeněk Zahradníček s dotazem, zda kvůli tomu zbude i na další spolky. Jeho kolega Jaroslav Hlavnička zase připomněl, že případné další navýšení vyčerpaného grantového fondu, bude muset projít rozpočtovým opatřením města. „A pokud to neprojde, další žadatelé už budou mít smůlu?“ zeptal se Hlavnička a místostarosta Benešova Jiří Švadlena připustil, že právě tak by to mohlo dopadnout.

To Roman Tichovský, ačkoliv právě on je známý svým zamítavým postojem k dotacím pro Posázaví, vyjádřil pochybnost nad výší podpory. „Když porovnám význam mažoretek s významem Posázaví, nejdou mi ty sumy pod vousy,“ řekl s tím, že sport je zábava a tu by si každý, kdo ji dělá, měl platit sám. „To, co se teď děje, je populismus související s volbami,“ zhodnotil a připomněl ještě, že by přece nebylo normální, aby mu město, když bude třeba včelařem, přidalo 200 tisíc na úly. „Město není v takové kondici, aby si takové výdaje mohlo dovolit. Navíc to mezi sportovce přinese pocit nespravedlnosti. Ten dostane a ten ne. Jak k tomu přijdou šachisté, zahrádkáři či muzikanti?“ upozornil Roman Tichovský.

Jako by jeho slova slyšel Pěvecký sbor benešovských učitelek. Na rozdíl od jiných, požádal o nižší částku než loni, tentokrát o 54 tisíc. Dostal ji stejně, jako fotbalisté, kteří naopak částku proti loňsku zdvojnásobili. Za 800 tisíc korun si nakoupí také dresy a kopačky. „Hlavní sponzor, pan Sládek, dává do fotbalu nekřesťanské peníze už několik let. Těžko po něm můžeme chtít, aby to táhl všechno sám,“ míní místostarosta Jiří Švadlena.

Na přetřes při schůzi zastupitelstva ale přišla i otázka, kdo vlastně z dotací těží. Podpora je totiž určena výhradně pro mládež. Avšak podle Ladislava Klavrzy, zastupitele a také prezidenta BC Benešov, tomu tak vždy nebylo. „Mělo by platit, že ten, kdo bude zkoušet pravidla porušovat, neměl by dva nebo tři roky dotaci dostat. Ať to dělají všichni čestně,“ uvedl zastupitel a souhlas s ním vyjádřil také starosta Benešovas Petr Hostek.

V březnu vypuštěného Gina se po fotbalistech a mažoretkách chopily i další benešovské spolky. Zastupitelé tak naposledy schválili přidělení 102 tisíc tanečníkům z TK Salta, 215 tisíc Spolku seniorů Benešov, 150 tisíc tenistům, 350 tisíc spolku Benešov žije sportem, 670 tisíc florbalistům, 297 tisíc judistům, 386 basketbalistům, 711 hokejistům, 65 Sukovu komornímu sboru a 54 Sdružení hasičů ČMS. Nyní tak v grantovém fondu zbývá posledních necelých 100 tisíc korun.