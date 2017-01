Benešov od plánu sloučit školní jídelny neustoupil

Benešov – I když se o změnu systému školního stravování snažilo už předešlé vedení města, povede se to nejspíš teprve tomu současnému.Bývalé vedení radnice uvažovalo o tom, že bude obědy školákům připravovat firma, která s městem na tuto činnost uzavře smlouvu. Odpor veřejnosti ale radnici nedovolil tuhle radikální změnu uskutečnit.

Školní jídelna v benešovské Jiráskově ulici.Foto: Zdeněk Kellner

Jenže současné plány vedení Benešova jdou jinou cestou. Radnice totiž nechce přivést žádnou cizí firmu, ale hodlá sloučit tři školní jídelny. Ty dosud v základních školách Dukelská, Jiráskova a Na Karlově pracují jako příspěvkové organizace města a působí proto jako samostatné účetní jednotky.



Právě tohle chce radnice změnit a stojí si za tím, i když se jí nepodařilo dodržet termín, s nímž kalkulovala. Sjednocení jídelen pod jedinou firmu totiž mělo startovat už od začátku letoška. „Do konce školního roku bychom chtěli všechno připravit," potvrdil starosta Benešova Petr Hostek.



V nové podobě, s jedinou ředitelkou a dvěma vedoucími jídelen, by pak měla nová organizace začít obstarávat obědy dětem od nového školního roku.



Podle Petra Hostka se transformace jídelen nedotkne personál. Kuchařky by měly i nadále pracovat tak, jak je to nyní.



Důvody takového organizačního opatření jsou podle Petra Hostka logické. „Čím více se uvaří obědů, tím lepší hospodářské výsledky budou. Ušetří se především na tom, že se budou nakupovat suroviny jednotně a tím za nižší ceny," uvedl starosta a zdůraznil ještě, že systém zvyšování nabídky zdravých potravin dětem navíc zůstane zachován a podle vedení města by se měl ještě zlepšovat.



„A všechny ušetřené peníze současně vrátíme zpět do jídelen, aby strava byla ještě lákavější. Současně úspory pomohou i dětem, jejichž rodiče je kvůli tíživé finanční situaci na obědy vůbec neposílali," dodal starosta Benešova.