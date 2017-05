Benešov navazuje partnerství s dalšími městy

Benešov – Snad každý, kdo na Benešovsku jako školák prožil dobu, kdy byl Sovětský svaz náš vzor, ví, že naším družebním městem byl Klin v Moskevské oblasti. Čas nerozlučného přátelství je sice dávno pryč, ale družbu, nově partnerství, Benešov pěstuje dál.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

Mezi jeho partnerskými městy na internetu sice dál figuruje i Klin, ale starosta Benešova Petr Hostek o trvání této družby, nic neví. „Možná, že to nikdo nezrušil,“ míní, ale přiznává, že za dobu, kdy je komunálním politikem, o tom nikdy nic ani nezaslechl.

Pokud by spolupráce s ruským městem platila, měl by Benešov v zahraničí celkem pět partnerů. Ani to nejspíš nebude definitivní. Partnerem Benešova je ale už zcela prokazatelně od roku 2012 Sainte Agnes, městečko v Přímořských Alpách nedaleko francouzského Azurového pobřeží a jeho perly, města Nice.

Dalším spřáteleným sídlem je díky teprve nedávno navázanému partnerství slovenské Partizánske. „Vždycky je dobře, když se spolu lidé stýkají,“ vysvětlil starosta potřebu navazovat partnerství s lidmi v zahraničí. „Taková setkávání obohacují obě strany. Bylo to vidět třeba na tvářích malých Slováčků u nás i našich dětí na Slovensku,“ popsal benešovský starosta.

Nejen to může Benešov nacházet i v dalších dvou městech. Spolupráci sídel potvrdili zastupitelé na poslední schůzi, když do partnerství přizvali italské Fermo a polskou Gorlici. Zatím jen zaděláno má Benešov na partnerství s městem Dujiangyan, které v daleké Číně při pracovních cestách dojednává středočeská hejtmanka a benešovská radní Jaroslava Pokorná Jermanová.