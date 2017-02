Benešov má nového architekta, ten brzy vyhlásí soutěž

Benešov – Nejprve A, potom N. V benešovském případě nejprve architekt a teprve potom náměstí. Tak postupuje vedení města Benešova v uskutečňování svých vizí přerodu hlavního, Masarykova náměstí v moderní prostor určený pro lidi.

Architekti. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír



A platí to, i když se o změnách vizáže náměstí hovoří v Benešově už mnoho let. Jenže znovu, tentokrát velmi intenzivně, se o proměnách hlavního rynku mluví teprve od loňska (2016). S příchodem jiných politiků do čela města.

„Připravujeme architektonickou soutěž, ale nejprve jsme k tomu chtěli mít městského architekta. Takže jsme čekali, až se ujme své práce. Právě on bude mít architektonickou soutěž na starosti," připomněl místostarosta Benešova Jiří Švadlena s tím, že novým benešovským městským architektem se ve výběrovém řízení ze tří uchazečů stal Pražan Milan Schwarz.

Architektonické soutěže se bude moci zúčastnit prakticky každý. Tedy i laici. Naději na úspěch však bezpochyby bude mít jen ten, kdo kromě představivosti doloží ke své fantazii i reálný výpočet předpokládaných nákladů. Ty totiž budou, jako vždy, rozhodující.

Ten nejlepší, samozřejmě uskutečnitelný nápad, vyberou nejen komunální politici, přesněji současné vedení města, ale také odborníci. Ti vytvoří porotu oné architektonické soutěže.

„Chtěli bychom ji vyhlásit už na jaře, abychom v létě znali výsledky," řekl místostarosta. Poté se práce ujmou zastupitelé, tedy členové nejvyššího orgánu města. Právě ten rozhodne o tom, zda Benešov investuje do představ vítěze architektonické soutěže, nebo jeho plány uloží, jako už tolikrát před tím, k ledu. Pokud zastupitelstvo řekne ano, pak začnou práce v návaznosti na dokončení revitalizace Tyršovy ulice. Tedy nejdříve v roce 2018.

Náměstí se podle Jiřího Švadleny ale začne proměňovat už letos na jaře. A to i bez výsledků architektonické soutěže. Tak tomu ostatně bylo už loni, na začátku zimy. Tehdy nechala radnice vykácet ve třech oválech umístěných uprostřed náměstí přerostlé a neudržované keře. Místo nich pak zahradnická firma položila travnatý koberec. Zda zakořenil, nebo ho poškodily mrazy, které tou dobou na Benešov dolehly, se ukáže už brzy.

„Až bude trošku počasí, chceme upravit ony zatravněné plochy. Dodáme tam květiny a vytvoříme jimi emblém Benešova nebo jeho znak," dodal Jiří Švadlena.