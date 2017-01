Benešov kvůli prodeji školy v Husově ulici podal žalobu

Benešov – Ještě před koncem loňského školního roku zněl na chodbách a ve třídách Střední školy ekonomiky, obchodu a služeb Svazu českých a moravských spotřebních družstev v benešovské Husově ulici hlahol dětí. A měl tam znít i v dalších letech. Škola sice kvůli nezájmu ze strany žáků základních škol své učebny na konci srpna 2016 definitivně uzavřela, o dva opuštěné objekty ale stál Benešov.

Učňovská škola v Husově ulici v Benešově.Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Do dvoupatrové stavby i objektu bývalého internátu ve vnitrobloku vedle sportovní haly hodlalo město umístit některé obory Základní umělecké školy Josefa Suka, kroužky domu dětí a mládeže a také specializované učebny sousední Základní školy v Jiráskově ulici.



Jenže k tomu zřejmě nedojde. Alespoň tedy ne hned. To je stále větší jistota, i když Benešov přímo u majitele nemovitosti, Svazu českých a moravských spotřebních družstev, projevil zájem a jednal i s jeho místopředsedou představenstva Ladislavem Kravákem.



Přesto k písemné dohodě nedošlo a Benešov už téměř jistě ví, že na školu, na jejíž koupi si už vyčlenil 12 milionů korun, nedosáhne. O objekty totiž stojí zatím neodtajněný podnikatel, který podle vyjádření starosty Benešova nabízí Coopu víc, než město. Kolik, to by Benešov chtěl také vědět, aby mohl cenu dorovnat a objekt tak získat pro sebe. Jenže to Coop Benešovu nesdělil a úzkostlivě to tají.



„Podali jsme proto žalobu. Domníváme se, že dohody, byť ústní, platí. S Coopem jsem se domluvili a jako důkazy o tom máme mailovou korespondenci," uvedl starosta Benešova Petr Hostek.



Benešov současně zablokoval případný vklad objektu do katastru nemovitostí, což znamená, že nový majitel, nemůže, dokud nerozhodne soud, nemovitost zapsat na katastru pod svým jménem či firmou.



Podle informací z benešovské radnice má kupec v opuštěné škole v úmyslu zřídit ubytovnu. V centru Benešova jsou už dvě a o další radnice nestojí. Zvlášť proto, že jsou poblíž také střední a základní škola.