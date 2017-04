Benešov jednal s Malťany o stavbě v Konopišti

Benešov – Odstraňování rozporů mezi městem Benešovem a společností Corinthia Panorama, která je vlastníkem areálu Amber Hotel Konopiště, známého veřejnosti i pod dřívějším názvem Motel Konopiště, bylo důvodem setkání představitelů obou institucí. Uskutečnilo se v pondělí 24. dubna.

Konopiště.Foto: Zdeněk Kellner

„Jednání se točilo kolem veřejných prostorů a komunikací v konopišťském areálu společnosti, kde firma chce postavit řadu objektů,“ potvrdil starosta Benešova Petr Hostek s tím, že obě strany našly nakonec shodné řešení a míč je nyní na straně Corinthie a jejích maltských majitelů.

V současné době má Corinthie předložit urbanistickou studii areálu vedle zámeckého parku. Myšlenkově se na ní budou podílet jak benešovský stavební úřad, tak nový benešovský městský architekt Michal Schwarz.

Pak už by mělo následovat obvyklé kolečko vyřizování byrokratických náležitostí zakončené vydáním stavebního povolení směřujícího k zahájení budování nového hotelového areálu.

K tomu už nebude potřeba žádná změna územního plánu. Ta, s označením číslo jedna, totiž už prošla projednáváním zastupitelstvem na konci roku 2015. Tehdy bylo potřebou města návrhy Malťanů posvětit. Záležitost se totiž odehrávala v době, kdy město dokončovalo pokládku potrubí k vodojemu za motelem. A k tomu potřebovalo trubky s průměrem půl metru položit do země na pozemcích společnosti Corinthia.

Bez jejího souhlasu by vodu nedostaly Sedlčany a to by znamenalo velký problém nejen pro toto město, ale také pro Benešov. Jen díky připojení dalších odběratelů v Sedlčanech, totiž Benešov dosáhl na dotace a tím mohl přivaděč Javorník Benešov rekonstruovat. Na samotnou opravu čtyřicet let starého potrubí grant vypsaný nebyl a město by takovou stavbu v hodnotě 300 milionů korun samo neutáhlo. Zahraniční firma počítá s výstavbou nového wellness hotelu přilehlého k silnici E55 a také řadou sportovišť. Díky budoucímu silničnímu tunelu kolem Konopiště pak bude splněna jedna z podmínek. „Díky tomu bude moci vzniknout tam, kde je nyní za Amber Hotelem Konopiště minigolf, také šedesát rezidenčních vilek,“ doplnil starosta.