Benešov drahý radar nekoupí, ale najme si ho

Benešov – Mobilní radar a software pro měření rychlosti projíždějících aut má pomoci obyvatelům města k vyšší bezpečnosti při pohybu přes rušné silnice.

O měření rychlosti se přitom v Benešově hovoří už poměrně dlouho a dodnes jsou v ulicích instalovány pouze informativní ukazatele rychlosti jízdy. Tedy bez zaznamenání registrační značky auta a samozřejmě bez možnosti finančních postihů za nedodržení povolené rychlosti.

Ještě loni radnice zvažovala, že by si takové chytré zařízení koupila a hned také nasadila ve třech nejrizikovějších ulicích – Čechově, Na Chmelnici a v Černoleské. Právě tam by měl radar najít střídavě umístění. Důvod k tomu byl prostý. Kdyby radar zůstával delší dobu na jednom místě, řidiči by si na jeho přítomnost zvykli a dodržovali pravidla silničního provozu. A i když právě to by mělo být smyslem nasazení měřící techniky, jak to vnímá i starosta Benešova Petr Hostek, přineslo by to z určitého úhlu pohledu i negativa. Do pokladny města by přicházelo méně peněz za pokuty. Přitom náklady na pořízení radaru měli pomoci uhradit právě řidiči svými pokutami. Teď se ale situace v názoru na nasazení radaru změnila.

„Pronájem zařízení pro nás vyjde daleko příznivěji, než jeho koupě," vysvětlil místostarosta Benešova Jiří Švadlena.

Ten při tiskové konferenci také uvedl, že pronajatý radar bude umístěný nikoliv na střídačku na různých místech Benešova, ale jen v Čechově ulici.

Město jeho účinnost, respektive posun v chování řidičů na místě měření, vyhodnotí po jednom roce provozu. Pak možná přistoupí i k nákupu zařízení do majetku města, nebo si jeden či více přístrojů pronajme na další období.

„Radar je opravdu drahý. A protože nevíme, co městu přinese, rozhodneme se skutečně až po roce jeho nasazení," dodal benešovský komunální politik.

Během loňska strážníci rychlost jízdy aut v ulicích města neměřili. „Nemáme na to zařízení," potvrdil velitel Městské policie Benešov Radek Stulík. Přesto strážníci posílili městský rozpočet částkou zhruba 400 tisíc korun pokutami za přestupky v dopravě.

