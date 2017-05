Benešov chystá kanceláře pro nové úředníky

Benešov – Radnice hodlá vybírat pokuty efektivněji. Srozumitelněji: město chce k odpovědnosti pohnat více těch, co porušují normy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

A i když je zákonů ažaž, trestů za jejich porušení je méně, než si úřady představují. Změnit se to může různými způsoby. Třeba navýšením byrokratického aparátu. Tak to podle šéfů radnice udělají v Benešově. Úřad by během několika málo měsíců mělo posílit pět až sedm nových úředníků. Náplní jejich práce bude vybírání pokut za přestupky v dopravě.

Na úřad půjdou podklady elektronicky od Policie ČR a ta je zase získá z chytrých systémů měření rychlosti. Třeba z opravované dálnice D1 u Ostředka nebo Tužinky, kde ŘSD měřič brzy nainstaluje k silnici E55.

Vzhledem k tomu, že je benešovská radnice úředníky doslova přeplněná, musí úřad postavit pro nové úředníky nové kanceláře. Ty tuto chvíli už vznikají v části prvního patra objektu na Malém náměstí, známého především jako Zelený strom. Platí to, i když po předešlém velkém bourání doprovázeném hlukem a jemným prachem, ruch stavební činnosti do okolí budoucích kanceláří už slyšet není.

Až noví úředníci nastoupí, pomohou výběrem pokut také Benešovu. Nepřímo, přes přes rozpočtové určení daní. Ale i to se městu náramně hodí. Vždyť má mít letos výdaje extrémně vysoké – 912 milionů korun. Celých 420 milionů spolykají výdaje provozní.