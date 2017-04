Benešov chce omezit reklamu ve městě

Benešov – Omezit hyzdění města nevkusnými reklamními poutači hodlá současné vedení města. To do boje s větrnými mlýny přizvalo i nového městského architekta Michala Schwarze. Jak se to povede, ukáže čas.

A ten například už ukázal, že se skutečně jedná o velice těžký zápas. Dokládá to i příklad z konce roku 2015. Tehdejší vedení města chtělo také omezit reklamu a starosta Benešova Jaroslav Hlavnička dokonce říkal, že je reklam ve městě hodně a jsou hnusné. Bezpochyby to tak vnímá i jeho nástupce Petr Hostek, kterého na to navíc upozornili studenti ČVUT Praha, budoucí architekti, kteří procházeli městem při nedávném pracovním setkání. „Říkali, že naposledy tolik reklamy viděli v Bangkoku," uvedl starosta. Podle něj je potřeba, aby reklama v Benešově měla alespoň jednotnou regulaci. „Vím ale, že k tomu vede ještě dlouhá, dlouhá cesta," dodal. Současné vedení města kvůli tomu nechce vydávat obecně závaznou vyhlášku, která by striktně stanovila, co je ještě únosné a co už je za hranou a jak by měla reklama vypadat. „Na regulaci reklamy v Benešově nemusíme vymýšlet manuál. Domnívám se že tuhle problematiku nelze zjednodušit do jednoduché věty platné pro celý Benešov," podpořil názor starosty architekt Michal Schwarz. Město podle Hostka chce s podnikateli nejprve hovořit a vysvětlovat jim, proč chce úpravu a jak by měla vypadat a tím jejich místo podnikání de facto zatraktivnit. „Je ale jasné, že se při tom musí zohlednit i místo. Jiné to bude v Tyršově ulici a jiné na Malém náměstí," připomněl Schwarz. Reklama by podle vedení města měla korespondovat s vizáží ulic, kde bude. To bude platit ještě více po dokončení revitalizace Tyršovy ulice a Masarykova náměstí.

Autor: Zdeněk Kellner