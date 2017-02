Benešov chce letos do dopravních akcí investovat 102 milionů korun

Benešov – Patnáct investičních akcí, které by měly po své realizaci přinést zlepšení dopravy ve městě, zařadilo na svůj letošní rozpočet město Benešov. Za akce hodlá utratit 102 milionů korun, což představuje celou devítinu rekordního městského rozpočtu roku 2017.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Největší díl investic do dopravy spolyká už několik let odsouvaná rekonstrukce Tyršovy ulice. Z této páteřní komunikace spojující prostor nádraží s centrálním Masarykovým náměstím, se má stát moderní bulvár se stromy, lavičkami a dostatkem prostoru pro pěší. Ale to také něco bude stát. V tomto případě až 33 milionů korun.

„Už se na to, až to v Tyršově ulici bude všechno hotové, moc těším,“ neskrývala nadšení z blížící se akce místostarostka Benešova Nataša Bruková.

Také další akce se týká záležitosti, kterou předešlá vláda Benešova plánovala, ale realizovat už nedokázala. Je jím v pořadí už čtvrté dvoupodlažní parkoviště. Jedno stojí u ulice Marie Kudeříkové a dvě další v sídlišti u Bezručovy ulice. Každé z nich má kapacitu 70 osobních aut. A to největší, dosud jen plánované, by mělo začít růst u výtopny také v blízkosti Bezručovy ulice. Za 25 milionů korun tam město pro obyvatele sídliště postaví dalších 140 parkovacích míst ve dvou podlažích.

Zařadili i terminál, který propojí nádraží

Do kolonky doprava je zařazena i výstavba terminálu propojujícího vlakové s autobusovým nádražím. Město v rozpočtu počítá s investicí 20 milionů korun, i když celé dílo vyjde na částku pětkrát vyšší. Radnice totiž spoléhá na to, že na stavbu získá dotace.

Více než jedenáct milionů korun mají stát dvě cyklostezky, které usnadní život jezdcům na kolech v lokalitách Pomněnice a Sladovka.

Z investic, které přesáhnou částku dva miliony korun, je důležité zmínit ještě dvě. Za necelé tři miliony korun radnice vybuduje druhou etapu spojovací komunikace K Pazderně. Dalších 4,5 milionu korun pak spolyká vybudování závory na konopišťském parkovišti.

A kde na všechny ty akce Benešov vezme? Půjčí si. Kreditní účet, který si město nejen kvůli investicím do dopravy otevírá u bank, bude totiž disponovat ohromnou částkou - čtvrtmiliardou korun.

Takové extrémní zadlužení města sice současná opozice VPM, ODS a STAN při projednávání rozpočtu kritizovala, ale sílu zvrátit rozhodnutí ČSSD, ANO, jimž při tom pomáhala KSČ a TOP 09, neměla.

