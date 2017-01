Benešov bude jako Paříž, přibudou v něm lavičky

Benešov - Kdo navštívil alespoň jednou hlavní město Francie Paříž, nemohl si nevšimnout, kolik tamní radnice po centru svého města nechala rozmístit laviček, židlí a stolků. Prakticky v každém parku je dostatek místa pro posazení. A právě touhle cestou se hodlá vydat také radnice v Benešově. Ta chce nakoupit lavičky, aby si lidé měli kde sednout a odpočinout si. Uvítají to bezpochyby nejen místní, ale také ti, kteří Benešov jen navštíví. A těch chce radnice přilákat ještě víc než dosud. Záměr nakoupit a instalovat více laviček, však vychází nejen z myšlenek na turistiku. Při besedách vedení města se seniory, je totiž poptávka po lavičkách druhou nejčastější záležitostí, kterou senioři zmiňují. Tou první je seniortaxi. O službě pro ně už Benešovský deník psal a článek lze najít na jeho webu.

Budoucnost - vizualizace podoby benešovské Tyršovy ulice.Foto: MěÚ Benešov

„Velice se mi líbí nápad Jihlavy, která nechala vypracovat mapu cest za kulturou. Po Jihlavě vedou cestičky a na každé z nich je také dostatek příležitostí pro posezení a odpočinek," připomněla místostarostka Benešova Nataša Bruková.

Po několika letech úvah a příprav, by se už v dohledné domě měl i v Benešov zrodit výstavní bulvár se vším, co k němu patří. Tedy stromy a právě také lavičkami.



„Už se na to, až to bude hotové, moc těším. Tyršova ulice je totiž hlavní tepna od nádraží a dneska je tam možné vidět babičky z domu s pečovatelskou službou, jak sedávají na parapetech výloh, protože si vlastně ani nemají kam jinam sednout," připomněla místostarostka při tiskové konferenci radnice.



Starosta Petr Hostek při stejné příležitosti také slíbil, že Tyršovka, jak třídě obyvatelé města důvěrně říkají, bude plná laviček a také dalších částí jednotného mobiliáře. Do něj mimo jiné patří i odpadkové koše nebo informační tabule či stojany na jízdní kola.



Tyršova ulice je jednou z těch, které začínají na centrálním Masarykově náměstí. A Tyršova ulice také nedaleko odtud lemuje zatím zanedbaný plácek v koutě sevřeném kostelem sv. Anny a piaristickou kolejí.



„Na tomhle krásném zákoutí zatím jen parkují auta. Správce piaristické koleje počítá do budoucna se vznikem klidové zóny se stolky a židlemi," dodala Nataša Bruková.