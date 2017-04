OBRAZEM: Běháním podpořili zvířata z vlašimské paraZOO

Vlašim /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ - Již druhou akcí v letošním roce pomohli mladí ochránci, Včelojedi, zvířatům z vlašimské paraZOO.

Na Běh pro paraZOO dorazili první účastníci v sobotu kolem jedné hodiny do Jinošovského údolí. Místo akce vybrali pořadatelé cíleně. O údolí se totiž vlašimská ČSOP dlouhodobě stará.

Hlavním bodem odpoledního programu byl běh. První kategorie dělila zúčastněné na ty, kteří přišli se čtyřnohými mazlíčky. Mladý pár, který závod společně se dvěma pejsky odběhl, zažil během benefiční akce premiéru. S pejsky na vodítku totiž normálně neběhá. "Je pravda, že při klasických procházkách máme psy puštěné z vodítka. Takhle, když jsme s nimi ještě běželi, nás táhli za sebou. Byl to zážitek,” svěřil se běžec z Vlašimi.

Během události, kterou malí organizátoři připravovali již od devíti hodin ráno, zněla zároveň hudba i komentář instruktora oddílu mladých ochránců. Příchozí mohli ochutnat zdravou svačinku, jablka a mrkev. Jeden ze členů Včelojedů nabízel namalování libovolného obrázku na obličej. Znavení běžci si mohli odpočinout na karimatkách u blízké vodní plochy a při tom sledovat psí dovádění i naučené kousky. Program obohatila i ukázka Nordic Walkingu, chození o holích, a možnost poradit se, jak cvičit s kočárkem.

Když doběhli poslední zúčastnění běžci, mohlo se přikročit k náhodnému losování výherců. Na první či poslední místo se nebralo zřetel, malou cenu dostali přítomní náhodně, podle čísla, které dostali u vstupu. Příspěvky, které zájemci dávali do kasičky mladým ochránců, rozhodly o konečné částce pro zvířata. V rámci Běhu pro paraZOO dokázali Včelojedi vybrat 1540 korun.

Mladí ochránci pomáhají přírodě s oddílem Včelojedů

Mladí ochránci, kteří si říkají Včelojedi, připravili další benefiční akci pro vlašimskou paraZOO. Instruktor oddílu, Jiří Pavelka, prozradil jak zvířatům pomáhají a kolik vybrali peněz.

Kolik jste vybrali letos peněz?

Letos se nám společně s mladými ochranáři podařilo vybrat zatím 13 040 korun. Při benefiční prohlídce po vlašimské paraZOO, která se konala asi před měsícem, to bylo 11 500 korun. Díky tomu, že spolupracujeme s nadací Via, tak se nám vybrané příspěvky nakonec zdvojnásobí. Nadace nám může zdvojnásobit finance z akcí do 15 tisíc korun. Dnes se nám podařilo vybrat 1 540 korun, a jelikož máme před s sebou ještě dvě akce, tak doufáme, že se k tomuto limitu, co možná přiblížíme.

Proč jste se rozhodli pomáhat?

Letošní rok jsme se rozhodli, že víkendovou činnost nebudeme cílit na procházky po přírodě, ale budeme cíleně pomáhat. Přidali jsem se, a byli jsme vybraní nadací ke spolupráci, abychom díky akcím pro veřejnost podpořili vlašimskou paraZOO. Proto již po druhé pořádáme benefiční program.

Akce pořádají děti samy?

Projekt nadace je pro mladé filantropy. Já, coby instruktor, mladým ochráncům pomáhám především v organizačních záležitostech. Všechno ostatní by mělo být na samotných Včelojedech.

Anketa: Čemu se věnujete v kroužku mladých ochranářů?

Prokop

U mladých ochránců, Včelojedů, jsem asi čtyři roky. Na kroužek chodím každé pondělí odpoledne, protože mě to baví. Před dnešní akcí jsem od rána pomáhal připravovat stoly, stan i občerstvení. Samozřejmě jsem také pomáhal s běžeckou dráhou. Na trase jsme společně rozvěšovali barevné praporky.

Lukáš

U Včelojedů jsem asi osm let. Na kroužku i mimo něj se společně snažíme zachraňovat nemocná zvířata z volné přírody. Nedávno se mi třeba podařilo zachránit psa a dvě kočky, které byly samy na silnici. Odnesl jsem je a postaral se, aby se jim nic nestalo. Se Včelojedy pomáháme také paraZOO. Dneska už po druhé vybíráme díky této akci peníze pro nemocná zvířata, o které se ochránci starají.