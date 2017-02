Azylový dům v Benešově má začít sloužit ještě letos

Benešov – Ještě letos by se město mělo zařadit mezi sídla, která v rámci možností poskytují poměrně široký servis lidem v nouzi.

V areálu někdejších Táborských kasáren chce město do podzimu vybudovat z nevyužívaného objektu dřívějšího velitelství benešovské posádky, azylový dům. Bude to další, i když stále jen nepatrný krůček k využití bezplatně nabytého majetku. Ten na ploše 25 hektarů získal Benešov před deseti lety po té, co ho opustila Armáda České republiky.

„V současné době už připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ potvrdila včera místostarostka Benešova Nataša Bruková.

Město totiž věří, že příslib přidělení dotace na bohulibé dílo, nakonec přetaví v jistotu. Přestavba objektu by podle rozpočtu měla přijít na 20 milionů korun. Vysoutěžená cena by ale podle místostarostky mohla být nakonec i o několik milionů nižší.

Dotace může pokrýt až 90 procent nákladů

„Dotace by měla pokrýt až devadesát procent nákladů. Zbylých deset by pak zaplatilo město z rozpočtu,“ připomněla komunální politička.

V tuto chvíli sociálním službám slouží dva objekty Táborských kasáren. V „provizorní“ ubytovně sedm lidí. A právě v tomto, dočasném zázemí, by podle místostarostky chtělo město vybudovat i ubikaci pro rodinu, která by se znenadání ocitla v nouzi.

„Byt by sloužil jen na přechodné období pro překlenutí nejtěžších okamžiků. Naše nabídka by měla být pomocí ke znovunastartování a návratu do běžného života,“ tvrdí Nataša Bruková.

Dočasnou ubytovnu město provozuje nejen nyní přes zimu, ale vlastně celoročně. Režim je tom poměrně přísný a tamní obyvatelé si to uvědomují a svůj post si velmi důsledně hájí. Potvrdil to také jeden z mužů této ubytovny, ale jméno uvést nechtěl.

Lidem pomáhá

„Z fungování zařízení jsme zprvu měli obavy,“ přiznala Bruková. „Ale skutečně to tam funguje skvěle. Dokonce dva klienti si už našli své ubytování a myslím, že se jim návrat daří. Chodí do práce a snaží se,“ chválí benešovská politička.

Do patra objektu, které zatím zeje prázdnotou, by se v době rekonstrukce jiného objektu na azylový dům, mohlo přestěhovat i nízkoprahové denní centrum. V něm nachází přes den zázemí až dvacet lidí bez domova. A prakticky titíž lidé pak v zimním období využívají i také nabídky noclehárny.

Azylový dům v Benešově by už na podzim měl sloužit jak mužům, tak ženám, ale s ubytováním dětí se tam nepočítá.