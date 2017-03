Ať se dohodnou sami, myje si město ruce

Benešov – Chtějí zastání radnice, ale nejspíš se ho nedočkají. Do takové situace se dostali před nedávnem nejen lidé z bytového domu v benešovské Žižkově ulici, ale očekává ho i soukromý investor. Ten v jeho blízkosti hodlá postavit další bytový dům.

Aby tak mohl učinit, potřebuje přístup ke svému pozemku. Přímá cesta z Žižkovy ulice tam kvůli řadové výstavbě dalších domů, nevede. Dostat se na budoucí staveniště může jedině přes „dvorek“ u uvedeného domu, jehož majitelem je družstvo vlastníků. Ale pozemek za domem pro změnu patří městu.

„Chtěli jsme pozemek, za který platíme nájemné, od města koupit. V době starosty Chromého se město pozemků zbavovat nechtělo a před několika lety zase chtělo město moc peněz,“ připomněla Daniela Jiráková, jedna z tamních obyvatel domu postaveného v roce 1960.

Pro sportovní fandy: Startuje jarní Fortuna TIP liga. Vyhrajte dres české reprezentace!

Tamním lidem vadí, že by na stavbu jezdila auta přímo pod okny jejich bytů. A tak by to nejspíš zůstalo i po dokončení stavby. To by podle kritiků přinášelo především prach a hluk a zvýšilo by se i nebezpečí úrazu dětí, které si na „dvorku“ hrají.

Prostor pro případný budoucí příjezd ke staveništi je navíc komplikovaný kvůli 22 garážím stojícím opodál. Právě proto tam například popeláři musejí couvat z Žižkovy ulice. Na „dvorku“ se totiž se svým autem neotočí.

Kvůli legalizaci průjezdu ke své parcele žádá investor vlastníka pozemku o zřízení obslužnosti, které se dříve říkalo věcné břemeno. Družstevníci zase tlačí na město, aby ji nepovolovalo a pozemek jim prodalo.

Čtěte: Začal jarní úklid, ke slovu přijdou košťata i stroje

„O problému už jsme jednali a chceme, aby se obě strany dohodly,“ uvedl na dotaz Deníku starosta Benešova Petr Hostek.

Potvrdil rovněž, že v případě, že k dohodě nedojde, nebude se město ke sporu vyjadřovat. „Jakékoliv naše rozhodnutí by totiž bylo interpretováno tak, že straníme té, nebo oné straně. V žádném případě nebudeme arbitry, protože tento spor nemá vítěze. Pokud se do toho nechá město vtáhnout, je to jeho prohra. Udělám všechno pro to, aby k tomu nedošlo,“ tvrdí starosta Benešova s tím, že v případě dohody město umožní stavebníkovi příjezd k jeho pozemku. „Byl bych rád, kdyby k dohodě nakonec došlo,“ dodal starosta.

Mohlo by vás zajímat: Po stopách bojovníků či žab výletníky provedou naučné stezky