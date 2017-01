Ani na Nový rok 2017 nechybělo sportování

Benešovsko - Pomáhat potřebným se začátkem ledna vydávají do ulic měst skupinky tří králů. Bude tomu i tentokrát a nebudou při tom chybět ani tři králové z Benešovska. Tříkrálová sbírka, jak se tahle akce s celorepublikovou působností už sedmnáct let jmenuje, potrvá až do 15. ledna. A přes to, že oficiálně v Benešově startuje skutečně až na tři krále, tedy 6. ledna. Ale například v Týnci nad Sázavou a přilehlých obcích bude sbírka konat už ode dneška do pondělí 9. ledna. V Benešově ale neoficiálně sbírka začala už včera, v neděli 1. ledna. To se koledníci dočkali požehnání při novoroční mši v kostele sv. Anny na benešovském Masarykově náměstí. Po jejím skončení se v zadním traktu kostela zapsali zájemci o koledování a doprovod skupinek. Právě tam také převzali tři králové zapečetěné kasičky a kostýmy.