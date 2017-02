AKTUÁLNĚ: Město Benešov vyhlásilo dvě výstrahy

Benešov - Město Benešov vyhlásilo dvě výstrahy od čtvrtka 23. 2. Občané si mají dávat pozor na silný vítr a mají dodržovat povodňovou bdělost.

Po řádění silného větru zbyla spoušť.Foto: HZS Pardubického kraje

„Od čtvrteční šesté hodiny večerní (23. února) bude platit výstraha velmi silný vítr, tentokrát se jedná o vysoký stupeň nebezpečí," uvedlo město Benešov na svých webových stránkách.

Proto také benešovská radnice uveřejnila doporučení ke zmírnění následků silného a velmi silného větru. „Před příchodem větru by měli občané zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předmět. Neměli by se zdržovat zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny, v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa. Při řízení auta by řidiči měli jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné," doporučuje město Benešov. Nadále by si lidé měli dávat pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí.

V souvislosti s povodňovou bdělostí radnice uvádí, že hladiny horních částí toků začnou během čtvrtečního dne postupně klesat. Během odpoledních hodin mohou být přechodně rozkolísány tajícím sněhem. Občané Benešovska by tak měli sledovat aktuální situaci kolem povodní a měli by se vyvarovat veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí.