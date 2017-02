AKTUÁLNĚ: Dvě nehody uzavřely dálnici D1 směrem na Prahu

Mirošovice - Dvě nehody uzavřely v pondělí dopoledne dálnici D1 mezi 29. a 21. kilometrem ve směru na Prahu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv

Při první nehodě na kilometru 21,5 narazil kamion zezadu do osobního vozu, nikdo ale nebyl zraněný. "Řidič kamionu nadýchal přes dvě promile alkoholu," řekl mluvčí policie Pavel Truxa.

Druhá nehoda se stala v koloně, která se vytvořila za místem první srážky. Asi hodinu po události do sebe nabouralo pět osobních automobilů. Při této hromadné nehodě se podle mluvčího policie Pavla Truxy zranil lehce jeden člověk. To potvrdila i mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Kvůli hromadné nehodě byly na dálnici neprůjezdné dva jízdní pruhy. Komplikace v dopravě se očekávají až do druhé hodiny odpoledne.

Policie odklání dopravu na exitu 29 na Hvězdonice, zpět na dálnici se řidiči mohou vracet na exitu 21 Mirošovice, případně na exitu 15 Strančice.

Během pondělního dopoledne se v těsné blízkosti dálnice D1 stala ještě jedna dopravní nehoda se zraněním. Kolem půl jedenácté do sebe narazila dvě vozidla v ulici Obchodní v obci Čestlice okres Praha-východ. Na místě událost vyšetřují policisté a zasahují záchranné složky. Komplikace na silnici by měly být vyřešené do půl jedné odpoledne.