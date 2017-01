Benešovsko – Trapné ticho u vánočního stromečku místo projevů radosti. Kdo by podobnou chvilku po rozbalení dárku nezažil?Když se má jednat o překvapení, a o to pod vánočním stromkem přece jde, není lehké se obdarovanému trefit do vkusu. Někdy se to ale „povede" tak, že přehmat nabírá katastrofických rozměrů. Pod příslibem anonymity, především kvůli ohleduk samotným dárcům, se dotazovaní svěřili se svými zkušenostmi s nepraktickými a někdy až „zbytečnými" vánočními dárky.